Algonquin Capital annonce l'offre du Fonds de revenu fixe 2.0 Algonquin aux investisseurs du Québec

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 24 septembre 2021) - La société Algonquin Capital Corporation (« Algonquin ») a le plaisir d'annoncer que son premier fonds commun de placement alternatif liquide, le Fonds de revenu fixe 2.0 Algonquin (le « Fonds ») est désormais accessible aux investisseurs du Québec.

Le Fonds de revenu fixe 2.0 Algonquin est constitué de titres à revenu fixe en gestion active et a pour objectif de produire des rendements positifs et de préserver le capital à long terme. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et américaines, et son portefeuille est doté d'une cote générale de première qualité.

L'offre par Algonquin de ce fonds commun de placement alternatif liquide donne aux investisseurs une occasion d'accéder à une stratégie de revenu fixe plus ambitieuse, qui produira des rendements dans le contexte actuel dominé par des taux extrêmement faibles. Le Fonds est un complément à l'allocation traditionnelle en titres à revenu fixe des portefeuilles d'investisseurs.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page www.algonquincap.com/algonquin-fixed-income-2-0/ de notre site Web ou contacter votre conseiller/conseillère en placement.

À propos de Algonquin Capital Corporation

Algonquin Capital Corporation (« Algonquin ») est une société canadienne de gestion d'investissements spécialisée en titres à revenu fixe. Fondée en 2014, Algonquin offre des stratégies de revenu fixe axées sur la préservation du capital et le haut rendement ajusté au risque.

À propos du Fonds de revenu fixe 2.0 Algonquin

Le Fonds de revenu fixe 2.0 Algonquin est un fonds commun de placement alternatif. Les investisseurs sont invités à lire le prospectus simplifié, la notice annuelle et les documents d'information sur le fonds, et à consulter leur courtier en valeurs mobilières inscrit avant de prendre une décision de placement. Les placements dans des fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des frais d'exploitation. Un fonds commun de placement alternatif n'est pas garanti; sa valeur change fréquemment et son rendement antérieur n'est pas indicatif du rendement futur. Le paiement des distributions trimestrielles n'est pas garanti et est effectué à la discrétion du gestionnaire. Par conséquent, il peut varier d'une période à l'autre et ne constitue pas une indication de la performance ou du taux de rendement du fonds.

