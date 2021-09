Algonquin Capital annonce sa distribution de septembre 2021 pour le Fonds de revenu fixe 2.0 Algonquin

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 30 septembre 2021) - Algonquin Capital a annoncé aujourd'hui sa distribution de septembre 2021 pour le Fonds de revenu fixe 2.0 Algonquin, dont la politique prévoit des distributions trimestrielles. La distribution sera versée le 8 octobre 2021 aux porteurs de parts inscrits au 30 septembre 2021.

Voici les montants de la distribution par part pour chaque série :

Série Code Fundserv Distribution par part ($) F AGQ301 0,41 A AGQ303 0,30 F Fondateurs AGQ305 0,50

À propos de Algonquin Capital Corporation

Algonquin Capital Corporation (« Algonquin ») est une société canadienne de gestion d'investissements spécialisée en titres à revenu fixe. Fondée en 2014, Algonquin offre des stratégies de revenu fixe axées sur la préservation du capital et le haut rendement ajusté au risque.

Pour toute information, communiquez avec :

Raj Tandon

raj.tandon@algonquincap.com

*** PAS POUR DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS OU DISTRIBUTION AUX SERVICES DE DISSÉMINATION AMÉRICAINS***

