Ali Bongo regagne le Gabon après sa convalescence au Maroc - sources

LIBREVILLE, 14 janvier (Reuters) - Le président gabonais Ali Bongo, victime d'un AVC le 24 octobre dernier alors qu'il se trouvait en Arabie saoudite, a regagné le Gabon ce lundi après une convalescence de près de trois mois au Maroc, a-t-on appris auprès de deux sources gouvernementales.

Son retour survient une semaine jour pour jour après qu'une dizaine d'officiers ont tenté de prendre le pouvoir en s'emparant de la radio nationale. Leur tentative a été rapidement déjouée mais elle a illustré les tensions sous-jacentes alimentées par sa longue absence.

Dans son discours du Nouvel an, il a reconnu souffrir de problèmes de santé mais a assuré qu'il se remettait.

Agé de 59 ans, Ali Bongo préside le Gabon depuis la mort de son père, Omar, en 2009.

Il a été réélu de justesse en 2016 avec moins de 6.000 voix d'avance sur l'opposant Jean Ping, ancien président de la commission de l'Union africaine, au terme d'un scrutin contesté et qui a donné lieu des affrontements meurtriers entre manifestants et forces de l'ordre. (Geraud Wilfried Obangome Eric Faye et Henri-Pierre André pour le service français)