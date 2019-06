Alibaba et Tencent ne sont pas impressionnés par le différend commercial, observe MainFirst

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon Frank Schwarz, gérant des fonds MainFirst Global Equities Fund et MainFirst Global Equities Unconstrained Fund, le différend commercial entre les Etats-Unis et la Chine n'aura pas d'impact durable sur les grandes entreprises technologiques chinoises telles que Alibaba et Tencent. Le gérant continue à s'attendre à ce qu'elles figurent parmi les plus grandes entreprises mondiales (après Amazon) d'ici 2025. Microsoft, Google et Facebook devraient également toujours figurer dans le peloton de tête. Tencent et Alibaba réalisent 90% de leur chiffre d'affaires sur leur marché domestiques.Ces entreprises ne sont donc qu'indirectement touchés par les sanctions américaines - et la consommation en Chine a été très robuste au cours des derniers trimestres. De plus, MainFirst suppose que le gouvernement continuera de soutenir la consommation en Chine.Le retrait par Apple de la licence Android de Huawei aura un impact significatif non seulement sur la société chinoise, mais aussi sur Samsung. Frank Schwarz s'attend à ce que la société sud-coréenne augmente sa part de marché dans la téléphonie mobile.Toutefois, Samsung devrait subir des pertes importantes dans le secteur des semi-conducteurs, qui est au cœur des bénéfices de Samsung. Dans l'ensemble, les fabricants de semi-conducteurs seront les plus durement touchées par le conflit.Apple figure également parmi les perdants de ce différend commercial. Ces derniers mois, Apple a déjà perdu des parts de marché en Chine au profit de Huawei, Xiaomi et Oppo. Cette tendance devrait s'accélérer, conclut le gérant.