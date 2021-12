Alibaba s'engage à se concentrer sur le commerce électronique à l'étranger alors que sa croissance en Chine ralentit

La société chinoise Alibaba a déclaré vendredi à ses investisseurs que le commerce électronique à l'étranger serait un élément clé dans sa recherche de nouvelles sources de croissance après une année difficile sur le plan national.

Au début du mois, Alibaba Group Holding Ltd a restructuré son activité de commerce électronique en deux divisions distinctes, l'une pour la Chine et l'autre pour l'étranger, cette dernière devant être dirigée par Jiang Fan, responsable des places de marché phares d'Alibaba, Taobao et Tmall.

Toby Xu, directeur financier adjoint d'Alibaba, qui a fait ses premières remarques publiques importantes depuis sa nomination ce mois-ci au poste de directeur financier, a déclaré que le commerce électronique international "deviendra l'un des principaux moteurs de croissance", ajoutant que 57 % des revenus de Cainiao, l'unité logistique d'Alibaba, proviennent de l'étranger.

Plus tôt au cours de cet événement de deux jours destiné aux investisseurs, Alibaba a déclaré avoir fixé un objectif de 100 milliards de dollars en valeur brute des marchandises (VMB) pour Lazada, son service de commerce électronique pour l'Asie du Sud-Est.

Lazada a généré 21 milliards de dollars de GMV entre septembre 2020 et le même mois en 2021, selon la présentation.

La directrice financière sortante, Maggie Wu, a déclaré qu'Alibaba inclurait le commerce international dans le segment financier plus large "Core Commerce" d'Alibaba dans les bénéfices, aux côtés du commerce de ses places de marché domestiques en face.

Les services aux consommateurs locaux, qui comprennent les services de livraison et de cartographie, et Cainiao feront également partie de cette catégorie.

Un clin d'œil a également été fait au bien-être social, avec quatre des sept catégories d'investissement décrites par Xu liées à des initiatives telles que la revitalisation rurale et le vieillissement de la population chinoise.

Le PDG Daniel Zhang, quant à lui, s'est engagé à réduire de 50 % les émissions des chaînes d'approvisionnement et des réseaux de transport d'Alibaba d'ici la fin de la décennie.

La présentation ne mentionnait pas Ant Group, la société de services financiers détenue à 33 % par Alibaba.

L'année dernière, Pékin est intervenu à la dernière minute pour faire avorter un projet de cotation de 37 milliards de dollars pour Ant. Le cofondateur d'Alibaba, Jack Ma, s'est ensuite éclipsé des feux de la rampe et les autorités chinoises ont entamé une année de répression réglementaire.

En novembre, Alibaba a revu à la baisse ses prévisions de revenus annuels pour l'exercice en cours, passant d'un objectif initial de croissance de 29,5 % à une fourchette de 20 à 23 %.

La société est confrontée à une concurrence féroce de la part de ses rivaux, notamment Pinduoduo Inc, qui a conquis les consommateurs des zones rurales de la Chine, et Douyin, propriété de ByteDance, qui s'est développé dans le secteur en plein essor du commerce électronique en direct. (Reportage de Josh Horwitz ; édition de Shri Navaratnam et Alexander Smith)