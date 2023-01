Alibaba signe un accord de coopération avec les autorités de la ville chinoise de Hangzhou -media

Les géants chinois de l'Internet sont dans le collimateur des régulateurs chinois depuis deux ans, mais ces derniers mois, les autorités ont donné de plus en plus de signes que les relations entre le gouvernement et le secteur technologique chinois vont se dégeler, ce qui serait de bon augure pour les perspectives du secteur

Le Zhejiang Daily, soutenu par le gouvernement, rapporte que lors de la signature, les autorités locales ont formulé des mesures spécifiques pour aider à développer l'économie des plateformes en ligne.

La signature intervient deux jours seulement après que Ant Group Co Ltd, la société financière longtemps affiliée à Alibaba, ait annoncé que Jack Ma avait cédé le contrôle de la société.

L'annonce a fait grimper en flèche les actions d'Alibaba et d'autres sociétés affiliées à Ant Group, les investisseurs ayant interprété cette décision comme la fin possible d'une répression réglementaire de plusieurs années sur l'industrie technologique chinoise.

Lundi, Guo Shuqing, chef du parti communiste de la Banque populaire de Chine, a été cité par le diffuseur d'État CCTV comme ayant déclaré que la rectification des activités financières de 14 entreprises de plates-formes en ligne a été "fondamentalement achevée", bien qu'il n'ait nommé aucune entreprise.