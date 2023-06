Il y a quelques trucs à célébrer aujourd'hui, notamment l'anniversaire de la fin de la fermeture des collèges, des lycées, des bars et des restaurants en France à l'issue du premier confinement de 2020. C'était il y a trois ans à peine et ça semble si loin... C'est aussi la fête nationale italienne et la fin du psychodrame sur le plafond de la dette aux Etats-Unis. C'est naturellement ce dernier point qui fait vibrer les marchés financiers aujourd'hui.

Les places boursières ont clôturé dans le vert hier, avant même de prendre connaissance de la bonne nouvelle nocturne : il n'y aura pas de défaut de paiement des Etats-Unis d'Amérique puisque le sénat a validé, sans coup férir, le texte du relèvement du plafond de la dette que la chambre des représentants avait adoubé un peu plus tôt. A posteriori, tout cela paraissait cousu de fil blanc, mais disons que cette confirmation réduit la prime de risque et élimine un gisement de tension jusqu'à la fin de l'année 2024. Les places d'Asie-Pacifique saluent l'avancée, notamment à Hong Kong où le bêta cyclothymique de l'indice Hang Seng n'est plus à démontrer : il flambe de 3,7% ce matin.

Hier en fin d'après-midi, les indices européens avaient mis fin à une vilaine série baissière sur un rebond modéré pour le CAC40, le FTSE ou le SMI, et sur une remontée plus vigoureuse sur les marchés à plus fort effet de levier, comme l'Espagne ou l'Italie. Aux Etats-Unis, l'écart entre les entreprises solides mais peu valorisées et les entreprises de croissance a continué à s'accroître. L'indice MSCI Value perd 4% en 2023, pendant que le MSCI Growth est à +27%. Le premier héberge de la bonne vieille industrielle ou de la financière comme Exxon, UnitedHealth, Johnson & Johnson ou JPMorgan Chase. Le second correspond aux têtes de gondoles du Nasdaq. Un Nasdaq 100 qui a repris 1,3% hier pour monter à 14 442 points, contre 0,5% de hausse seulement au Dow Jones.

Le moment de confusion qui a régné mercredi sur les intentions de la Fed en matière de taux a été assez vite balayé, d'autant que les statistiques publiées hier ont montré quelques signaux de refroidissement économique. La baisse du dollar et du rendement du 10 ans US montrent que le marché a rapidement écarté l'hypothèse d'une hausse de taux le 14 juin. Histoire d'enfoncer le clou, Patrick Harker, le patron de la Fed de Philadelphie, a redit hier soir ce qu'il avait laissé entendre vingt-quatre heures plus tôt, à savoir que la banque centrale pouvait se permettre de ne rien faire en juin. Le principal point de friction entre les faucons et les colombes reste le marché du travail, toujours gaillard malgré le coup de frein économique. Ce qui m'offre une transition vers la principale statistique du jour, l'état des lieux du marché de l'emploi américain en mai (14h30). Un peu de volatilité est donc à attendre autour de cet horaire.

Pour le reste, les marchés actions n'ont pas envie de baisser et le Nasdaq a l'air d'avoir retrouvé la cape d'invincibilité qu'il avait égarée l'année dernière.

L'actualité des sociétés est dominée par les résultats de Broadcom (business as usual) et de Lululemon (très bons) aux Etats-Unis. En France, c'est le feuilleton Casino qui continue avec un rebondissement judiciaire, la mise en cause du patron de l'enseigne, Jean-Charles Naouri, placé brièvement hier en garde à vue sur des soupçons de délit d'initié. Tout cela va mal finir, mais vous étiez prévenus.

Du côté des marchés qui ont déjà fermé ou qui approchent du départ en weekend, le Nikkei 225 à Tokyo vient d'enquiller une huitième semaine de hausse consécutive. Hong Kong s'offre, je le disais plus haut, un des rebonds décérébrés dont la place a le secret, pendant que Shanghai est plus mesuré mais bien vert quand même : +1,3% pour le CSI300. La Corée du Sud et Taiwan gagnent plus de 1%, pendant que l'ASX australien s'adjuge 0,4%. Seule la bourse indienne reste bougonne ce matin, en limitant ses gains à 0,1%. Les indicateurs avancés européens sont bien orientés.

Les temps forts économiques du jour

La production industrielle française (8h45) précèdera la statistique principale du jour, le bilan de l'emploi américain de mai (14h30). Tout l'agenda ici.

L'euro rebondit à 1,0768 USD. L'once d'or remonte de concert à 1980 USD. Le pétrole poursuit sa reprise, avec un Brent de Mer du Nord à 74,67 USD le baril et un brut léger américain WTI à 70,54 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans se contracte à 3,61%. Le bitcoin se négocie 26 900 USD.

Les principaux changements de recommandations

AJ Bell : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 450 à 370 GBp.

Fresenius SE : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 33 à 38 EUR.

GSK : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 2066 à 2115 GBp.

Logitech : Credit Suisse reste neutre avec un objectif de cours relevé de 52 à 59 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Alstom va livrer 130 Tramways à Philadelphie pour 667 M€.

Bold, le fonds de capital-risque de L'Oréal, investit dans la biotech "Debut".

Le Conseil d'administration d'Atos s’oppose aux propositions de résolutions de Sycomore AM.

Le PDG de Casino en garde à vue dans une enquête pour manipulation de cours.

Nexity cède ses activités de promotion en Pologne.

Altarea et Tikehau s’associent pour créer une plateforme européenne de dette immobilière.

Cegedim s'allie à Gustave Roussy pour explorer les données de santé par l'IA.

Quadient déploie des consignes sur des campus américains.

Argan inaugure un site logistique en Isère.

Plus de la moitié des employés de Visiativ ont adhéré au programme d'actionnariat salarié 2023.

Réalités annonce que ses dirigeants et actionnaires "renforcent les ressources financières du groupe pour plus de 30 M€" qui sont "investis en capital au niveau des projets immobiliers".

Hydrogen Refueling Solutions va aider Beyond Aero dans son projet d'avion hydrogène intercontinental.

AB Science obtient un brevet dans la SLA au Canada.

Drone Volt veut lever au moins 4,9 M€ via une augmentation de capital à 0,011 EUR l'action.

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Broadcom : le titre baisse légèrement après des résultats trimestriels solides.

Lululemon : l'action s'envole de 13% hors séance après la publication des résultats du dernier trimestre.

Annonces importantes (et moins importantes)

EQT proposerait de racheter Dechra pour 4070 GBp par action.

Dufry atteint plus de 94% du capital d'Autogrill à l'issue de l'offre d'échange.

Le projet de rachat d'iRobot par Amazon pour 1,65 Md$ fait l'objet d'un examen de fusion par l'Union européenne.

Google investirait dans la startup Runway, selon The Information.

Abrdn va voter contre le rapport de rémunération de Centrica lors de l'assemblée générale annuelle du propriétaire de British Gas.

Rio Tinto va investir 395 M$ dans une usine de dessalement de l'eau de mer dans la région de Pilbara, en Australie occidentale, afin d'approvisionner en eau les activités côtières de la société dans la région.

Clariant finalise la vente de ses activités Quats.

The Gap règle le litige sur la marque Patagonia concernant le design "emblématique" de la poche.

Meta Platforms dévoile le casque de réalité mixte Quest 3.

