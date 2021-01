Alimentaires: Matières premières: l'argent et l'étain décollent, le café reste

stable

Londres (awp/afp) - Le prix de l'once d'argent a connu en fin de semaine une poussée soudaine, alimentée par des rumeurs partant du forum WallStreetBets, hébergé par la plateforme Reddit, qui a déjà contribué à l'envolée de l'action du groupe GameStop.

L'argent pourrait être "l'une des prochaines cibles des détaillants de WallStreetBets", selon Avtar Sandu, analyste de Phillip Futures.

Avec son impressionnante armée de boursicoteurs, près de 5 millions de membres jeudi, le forum WallStreetBets est à l'origine de l'incroyable hausse du titre des magasins de jeux vidéo GameStop, de quelque 20 dollars à 492 dollars cette semaine, alors que plusieurs grands fonds d'investissement espèrent les voir s'effondrer.

Il est cependant "peu probable que ce +jeu d'argent+ se révèle aussi simple", nuance cependant Eugen Weinberg, analyste de Commerzbank, qui met en avant les fondamentaux plus "équilibrés" des marchés des matières premières via lesquels s'échange l'argent.

L'argent est également soutenu par son statut de valeur refuge, en substitut à l'or, mais également par ses applications industrielles.

Vers 16H50 GMT (17H50 à Paris), l'once d'argent s'échangeait à 27,15 dollars, contre 25,46 dollars en fin de séance le vendredi précédent et 27,65 dollars à son apogée hebdomadaire vendredi.

Celle d'or valait dans le même temps 1.858,85 dollars au terme d'une semaine plutôt calme.

L'étain se rallume

Le prix de la tonne d'étain cotée au London Metal Exchange (LME) a atteint vendredi un record en six ans et demi, à 23.175,00 dollars, dans un contexte de forte demande de l'industrie électronique.

"Le prix de l'étain est actuellement tiré vers le haut par une forte demande et une offre insuffisante", résume Daniel Briesemann, de Commerzbank, qui présente un marché "qui restera sous-approvisionné cette année".

"Les stocks d'étain du LME sont tombés à leur plus bas niveau depuis mai 2019, alors que la demande du secteur électronique a augmenté", remarque de son côté Anna Stablum, analyste de Marex Spectron.

Le précieux métal blanc grisâtre est un composant utile aux soudures de composants d'appareils électroniques comme les smartphones ou tablettes.

Or "sa production est en baisse" rapporte le CyclOpe, ouvrage de référence annuel sur l'ensemble des marchés des matières premières publié mi-janvier, et "le marché devrait rester déficitaire alors que les stocks sont déjà au plus bas".

Sur le LME, la tonne d'étain pour livraison dans trois mois s'échangeait à 22.665,00 dollars vendredi à 16H55 GMT (17H55 à Paris), contre 21.960,00 dollars le vendredi précédent en fin de séance.

La tonne de cuivre, en légère baisse sur la semaine, valait dans le même temps 7.865,00 dollars.

Le café somnole

Les cours du café étaient stables cette semaine et ne semblaient pas profiter d'une production attendue en chute libre tandis que les campagnes de vaccination à travers le monde devraient contribuer à un retour progressif de la demande, durement touchée l'an dernier par la pandémie de Covid-19.

Premier producteur et exportateur mondial de café, le Brésil prévoit cette année une production de 43,8 à 49,5 millions de sacs de 60 kg, selon les derniers chiffres de la Compagnie nationale d'approvisionnement (Conab), soit une baisse pouvant aller jusqu'à 30% par rapport à 2020.

Mais les performances de cette année sont surtout dues au cycle agronomique biennal négatif de la variété arabica, qui représente la majeure partie de la production du Brésil.

Les plants de café arabica suivent un cycle végétatif qui alterne une année de grande floraison et de meilleure productivité, avec une année de floraison moins importante.

"D'autres estimations prévoient même une baisse pouvant aller jusqu'à la moitié, non seulement parce que cette année est une année à faible rendement, mais aussi parce que les cultures ont déjà été endommagées par la sécheresse pendant la phase de floraison", explique Michaela Helbing-Kuhl, de Commerzbank.

Mais Nicholas Farr, de Capital Economics, voit quant à lui les prix des grains noirs se réveiller cette année, grâce à une levée progressive des confinements entraînant une reprise de la consommation hors du domicile et la faiblesse du réal brésilien.

Sur le Liffe de Londres, la tonne de ROBUSTA pour livraison en mars valait 1.309 dollars vendredi à 17H00 GMT (18H00 à Paris), contre 1.304 dollars le vendredi précédent à la clôture. Sur l'ICE Futures US de New York, la livre d'ARABICA pour livraison en mars valait 122,65 cents, contre 124,06 cents sept jours auparavant.

bp/jbo/oaa