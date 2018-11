Alken Asset Management lance une plateforme obligataire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alken Asset Management a annoncé le lancement de ses activités obligataires avec l’arrivée d’Antony Vallée, ancien directeur de la gestion Convertibles et Capital Structure de chez JP Morgan. La société de gestion indépendante fondée en 2005 par Nicolas Walewski était jusqu’alors spécialisée dans la classe d’actif des actions européennes et affiche un encours d’environ 5 milliards d’euros." La création d'une plateforme obligataire est une suite logique au développement de l'entreprise ", a déclaré Nicolas Walewski, Fondateur et Gérant de Alken AM.Responsable des activités obligataires, Antony Vallée développera une gamme complète de fonds obligataires en cultivant l'ADN " stock picker" d'Alken. Il sera épaulé par un gérant, Robin Dunmall, un trader, Antoine Marmoiton et un stratège, Aymeric de Tappie.Désormais opérationnelle, la plateforme obligataire permet à Alken de lancer son premier fonds global, dédié aux convertibles, le Alken Fund – Global Convertibles. " Ce fonds sera investi dans les fortes convictions de la gestion et leur pondération sera fonction de la taille, de la liquidité et du rapport rendement/risque de chaque titre ", précise le gestionnaire d'actifs. Le portefeuille comprendra entre 60 et 80 lignes.Selon Antony Vallée, le timing pour ce lancement est bon car depuis le début de l'année, les spread sont plus élevés, les taux plus haut et les actions plus basses.Ce fonds démarrera avec une cinquantaine de millions d'encours, avec pour objectif une centaine de millions d'euros dans quelques mois et un milliard dans un an.Afin de compléter la gamme, un autre fonds obligataire sera très prochainement lancé. Il s'agira d'un fonds global de rendement obligataire, qui adoptera une approche " bottom up ", le distinguant de la majorité des autres fonds de cette classe d'actifs.