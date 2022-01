Allègement des restrictions sanitaires aux Pays-Bas

AMSTERDAM (Reuters) - Le gouvernement des Pays-Bas a annoncé vendredi un allègement des restrictions sanitaires mises en place il y a un mois pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, en dépit d'un nombre record de contaminations dû à la circulation du variant Omicron du coronavirus.

Les commerces non essentiels, salons de coiffure, salons de beauté, salles de sport et autres services seront autorisés à rouvrir leurs portes à partir de samedi, pour la première fois depuis la mi-décembre, dans un cadre strictement limité, et jusqu'à 17h00, a annoncé le Premier ministre Mark Rutte.

Le chef du gouvernement néerlandais a ajouté que les incertitudes persistantes quant à la situation sanitaire conduisaient les autorités à maintenir la fermeture des bars, restaurants et lieux culturels jusqu'au 25 janvier au moins.

Les Pays-Bas étaient entrés à la mi-décembre dans une période de confinement strict d'un mois afin de freiner la propagation du variant Omicron du coronavirus SARS-CoV-2.

(Reportage Toby Sterling, Bart Meijer et Stephanie van den Berg; version française Jean-Stéphane Brosse)