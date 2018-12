Les salaires seront revalorisés de 3,5% en juillet et de 2,6% un an plus tard. L'accord prévoit en outre le versement d'une prime de 1.000 euros.

EVG réclamait une augmentation de 7,5% pour les 160.000 employés de la compagnie et a formulé des revendications sur le temps de travail et les congés.

(Tom Sims, Jean-Philippe Lefief pour le service français)