PARIS, 19 mars (Reuters) - Le moral des investisseurs en Allemagne s'est amélioré plus que prévu en mars, porté par les attentes d'une réduction prochaine des taux d'intérêts par la BCE et par la croissance chinoise, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW.

Son indice est passé de 19,9 points en février à 31,7 points en mars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 20,5 points, selon un consensus Reuters.

"Plus de 80% des personnes interrogées s'attendent à ce que la BCE réduise ses taux d'intérêt au cours des six prochains mois", souligne le président du ZEW, Achim Wambach, qui indique que ce phénomène pourrait expliquer les perspectives plus optimistes pour le secteur de la construction du pays.

L'indicateur sur la situation économique ne s'est que légèrement redressé, à -80,5 points après -81,7 points le mois précédent, contre un consensus de -82,0. (Rédigé par Augustin Turpin, avec la contribution de Miranda Murray et Andrey Sychev, édité par Kate Entringer)