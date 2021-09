Allemagne-En tête des sondages, Scholz parie sur une coalition SPD-Verts

BERLIN, 5 septembre (Reuters) - En tête des sondages avant les élections législatives du 26 septembre en Allemagne, le candidat social-démocrate à la chancellerie Olaf Scholz a souhaité dimanche la formation d'un gouvernement de coalition avec les écologistes.

Les enquêtes d'opinion suggèrent cependant qu'en l'état actuel du rapport de forces, le vice-chancelier et ministre des Finances du gouvernement de coalition d'Angela Merkel aura besoin du soutien d'un troisième parti pour obtenir une majorité stable au Bundestag.

"Je souhaiterais gouverner avec les Verts", a déclaré Olaf Scholz dimanche dans une interview au Tagesspiegel, estimant pouvoir s'entendre sur de nombreux points de son programme avec les Grünen.

Le SPD et les Verts préconisent notamment le relèvement du salaire minimum, la hausse des impôts pour les plus riches et l'accélération de la transition énergétique. Ils sont également favorables à une plus grande intégration européenne.

Olaf Scholz sera reçu lundi à l'Elysée par le président français Emmanuel Macron, lequel accueillera deux jours plus tard son rival conservateur Armin Laschet. Il est actuellement crédité d'une avance d'environ cinq points dans les sondages sur le candidat du bloc CDU-CSU. (Rédigé par Michael Nienaber, version française Jean-Stéphane Brosse)