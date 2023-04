BERLIN, 22 avril (Reuters) - Le syndicat allemand Verdi a appelé samedi pour une journée de grève des agents de sécurité à l'aéroport de Berlin lundi dans le cadre d'un mouvement social sur les salaires.

La grève doit débuter lundi à 0130 GMT pour se terminer à 2200 GMT, a dit le syndicat.

Suite à cet appel à la grève, l'aéroport de Berlin a annoncé l'annulation de tous les vols au départ de l'aéroport lundi, ajoutant que les vols à l'arrivée pourraient être affectés.

Première économie d'Europe, l'Allemagne fait face à de nombreuses grèves pour réclamer des hausses de salaires sur fond d'inflation et de renchérissement du coût de la vie.

Cet appel à la grève fait suite à des mouvements sociaux des agents de sécurité dans quatre autres aéroports allemands, à Düsseldorf, Hambourg, Cologne-Bonn et Stuttgart, jeudi et vendredi, ce qui a conduit à l'annulation de plus de 700 vols. (Reportage Madeline Chambers, version française Matthieu Protard)