Allemagne: L'indice ZEW remonte plus qu'attendu à -3,6

L'indice ZEW est remonté à -3,6 après -13,4 en février. Les économistes et analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un chiffre de -11,0 et leurs estimations s'échelonnaient entre -6,7 et -15,0.

"Le possible report du processus du Brexit et le regain d'espoir d'un accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE semblent avoir favorisé la montée de l'optimisme parmi les spécialistes des marchés financiers", a dit Achim Wambach, président du ZEW, cité dans un communiqué.

"Les progrès accomplis dans les négociations entre la Chine et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre commerciale entre les deux pays pourraient aussi avoir joué un rôle", a-t-il ajouté.

Le ZEW ajoute cependant que l'enquête suggère toujours une croissance relativement faible de l'économie allemande au premier semestre.

Le sous-indice mesurant le jugement des investisseurs sur la situation actuelle a reculé à 11,1 contre 11,7 attendu par le marché après 15,0 en février.

(Paul Carrel; Marc Angrand pour le service français, édité par Blandine Hénault)