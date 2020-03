L'indice des prix calculé aux normes européennes IPCH affiche une hausse de 0,3% par rapport à février et de 1,3% en rythme annuel alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une augmentation de 0,4% d'un mois sur l'autre et de 1,4% sur un an.

Le mois dernier, l'inflation s'affichait à 1,7% sur un an.

La BCE s'est fixé pour objectif une hausse des prix inférieure à mais proche de 2%.

(Paul Carrel, version française Marc Angrand)