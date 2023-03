Allemagne-L'inflation reste élevée dans plusieurs Länder

BERLIN, 1er mars (Reuters) - L'inflation dans cinq Länder allemands est restée globalement inchangée en février, selon des statistiques publiées mercredi, ce qui suggère que le niveau élevé des prix ne montre pas de signes de relâchement au niveau national.

En Rhénanie du Nord-Westphalie, le Land le plus peuplé d'Allemagne, et dans le Bade-Wurtemberg, l'inflation a même accéléré de 0,2 point de pourcentage le mois dernier, tandis qu'elle est ressortie au même niveau qu'en janvier en Saxe, en Bavière et dans le Brandebourg.

Les données au niveau national seront publiées à 13h00 GMT.

L'enquête Reuters prévoit une inflation allemande, calculée aux normes européennes, à 9,0% en février sur un an après 9,2% en janvier.

Les chiffres de l'inflation publiés en France et en Espagne ont montré mardi une accélération inattendue en février, à respectivement 7,2% et 6,1% sur un an, ce qui a entraîné une révision à la hausse des anticipations sur les taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) et une remise en cause du scénario selon lequel un ralentissement rapide de la croissance des prix est désormais en cours.

Joachim Nagel, le président de la Bundesbank, a estimé mercredi que des hausses significatives de taux de la BCE pourraient être nécessaires au-delà de mars, malgré le relèvement depuis juillet des taux l'institution de 300 points de base. (Reportage Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)