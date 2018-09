Allemagne-La BDI abaisse sa prévision de croissance pour 2018

BERLIN, 25 septembre (Reuters) - La fédération patronale allemande BDI a annoncé mardi avoir abaissé sa prévision de croissance de la principale économie de la zone euro pour 2018, évoquant une demande plus faible de produits allemands en raison de la montée de l'incertitude des entrepreneurs et de la politique commerciale des Etats-Unis.

La BDI s'attend désormais à une croissance de 2,0% de l'économie allemande cette année, en baisse par rapport à sa précédente estimation qui était à +2,25%, a déclaré le directeur de la fédération, Dieter Kempf, à la radio Deutschlandfunk.

Les exportations sont attendues en hausse de 3,5% en termes réels, et non de 5% comme estimé précédemment par la BDI, a-t-il dit.

"On peut voir et sentir l'incertitude qui émerge. Une nouvelle montée en puissance du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis affecterait aussi durement l'Europe bien sûr, et notamment l'industrie allemande qui dépend beaucoup des exportations", a-t-il souligné.

Les tensions commerciales n'ont pas encore eu d'impact majeur sur les entreprises allemandes mais elles créent une énorme incertitude, a ajouté Dieter Kempf. (Riham Alkousaa, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Blandine Hénault)