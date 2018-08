Allemagne-La croissance du PIB au T2 confirmée à 0,5%

BERLIN, 24 août (Reuters) - Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a bien augmenté de 0,5% en données ajustées au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents, soutenu par les dépenses publiques, l'investissement et la consommation privée, a confirmé vendredi l'Office fédéral de la statistique (Destatis), en publiant un rapport détaillé sur cet indicateur.

Sur un an, la croissance du PIB a été confirmée à +2,3% en données non ajustées des jours ouvrés et des variations saisonnières et à +2,0% en données ajustées.

Par rapport au premier trimestre, les dépenses publiques ont progressé deux fois vite, à 0,6%, que la consommation des ménages.

Tableau de la statistique : (Joseph Nasr Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten)