Allemagne: La croissance du PIB révisée à 8,5% au troisième trimestre

BERLIN (Reuters) - L'économie allemande a enregistré au troisième trimestre une croissance record de 8,5%, un chiffre légèrement supérieur à la première estimation, la première économie européenne s'étant partiellement remise de l'effondrement causé par la première vague de la pandémie, montrent mardi les statistiques détaillées du produit intérieur brut (PIB).

Ce bond est le plus important observé depuis le début du suivi de cette statistique en 1970 et fait suite à une chute sans précédent de 9,8% au deuxième trimestre, lorsque les dépenses des ménages, les investissements des entreprises et l'exportation se sont effondrés avec la première vague de la pandémie.

En rythme annuel et en données corrigées des variations saisonnières, la contraction du PIB sur la période juillet-septembre s'affiche à 4,0%, contre -4,3% en première estimation.

(Michael Nienaber, version française Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)