Allemagne: La reprise ralentit mais continue, l'immobilier résiste, selon la Bundesbank

FRANCFORT (Reuters) - L'économie allemande continue certainement de croître bien qu'à un rythme plus lent et le marché immobilier du pays tient bon malgré la résurgence de la pandémie liée au coronavirus, a déclaré lundi la Bundesbank.

La banque centrale allemande estime, dans son rapport mensuel, que la première économie d'Europe ralentit et que l'augmentation des contaminations au COVID-19 risque de toucher principalement le secteur hôtelier.

"La récente et forte augmentation du nombre de cas et les restrictions prises dans certaines régions pour freiner la progression du virus pourraient toucher principalement les secteurs des services, de l'hôtellerie et de la restauration", explique la Buba.

"L'économie allemande pourrait voir le rebond se prolonger au cours de ce trimestre bien qu'à un rythme sensiblement plus lent", ajoute-t-elle.

Elle note aussi que la pandémie a à peine affecté le marché de l'immobilier et que cette tendance peut se maintenir que le coup porté à l'économie par la pandémie reste passager.

"Une correction brutale des prix de l'immobilier n'est pas à envisager tant que la reprise économique actuelle n'est pas gravement perturbée", a déclaré la Bundesbank.

Elle ajoute, dans une étude spécifique sur le marché immobilier allemand, que les prix dans le secteur résidentiel ont augmenté de 50% depuis 2010, un dynamisme qui s'explique selon elle en premier lieu par une augmentation de la demande supérieure à celle de l'offre.

