Allemagne-Laschet appelle à un consensus sur la présidence de la CDU

BERLIN, 7 octobre (Reuters) - Armin Laschet, président de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), a déclaré jeudi que le parti conservateur allemand avait besoin d'un nouveau départ, avec un consensus sur l'identité de son chef de file, après que des informations de presse ont fait état de la démission de Laschet de la direction de la CDU.

S'exprimant devant des journalistes, Armin Laschet a indiqué qu'il allait proposer la tenue d'un congrès de la CDU lors duquel les adhérents pourront se prononcer sur la direction du parti.

Ni la CDU de la chancelière Angela Merkel, ni les sociaux-démocrates, n'ont remporté lors des élections législatives du 26 septembre une majorité suffisante pour gouverner.

Cela a conduit le SPD, arrivé en tête du scrutin, à courtiser les Verts et le FDP, tandis que le bloc conservateur CDU-CSU, arrivé en deuxième position, n'a pas renoncé à former lui aussi une coalition.

Armin Laschet avait été choisi par les conservateurs comme le successeur potentiel d'Angela Merkel, qui avait annoncé qu'elle ne briguerait pas de cinquième mandat et qui quittera le pouvoir une fois la nouvelle coalition formée. (Reportage Thomas Escritt et Maria Sheahan; version française Nicolas Delame, Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian)