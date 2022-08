Allemagne-Le gouvernement entérine des mesures pour réduire la consommation de gaz

BERLIN, 24 août (Reuters) - Le gouvernement allemand a entériné des mesures d'économie d'énergie en prévision de l'hiver prochain qui incluent entre autres des restrictions en matière d'éclairage public, a déclaré mercredi le ministre de l'Economie.

"Dans l'ensemble, les mesures permettent d'économiser de l'énergie. Cependant, pas au point que nous puissions nous asseoir et dire 'ça ira maintenant'", a déclaré Robert Habeck lors d'un point presse à l'issue d'une réunion du gouvernement.

Ces mesures "permettront de réduire la consommation de gaz de 2% à 2,5% environ", a-t-il ajouté.

Le gouvernement a également approuvé un projet destiné à donner la priorité au transport des ressources énergétiques, dont le charbon, sur le réseau ferroviaire, ont indiqué Robert Habeck et le ministre des Transports, Volker Wissing. (Reportage Rachel More et Miranda Murray, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)