Allemagne-Les commandes à l'industrie chutent plus que prévu en août

BERLIN, 6 octobre (Reuters) - Les commandes à l'industrie allemande ont enregistré une baisse mensuelle plus importante que prévu en août, pénalisées en particulier pas les commandes à grande échelle, montrent les données de l'Office fédéral de la statistique publiées jeudi. Les commandes à l'industrie, en données ajustées des variations saisonnières, ont reculé de 2,4% sur un mois en août, a déclaré l'Office fédéral des statistiques. Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse moins sévère de 0,7%. L'institut a toutefois revu à la hausse ses chiffres pour les commandes de juillet, qui ont connu une croissance de 1,9% après une estimation initiale à -1,1%. (Reportage Miranda Murray et Rachel More ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

© Reuters 2022