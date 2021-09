Allemagne-Les conservateurs et les sociaux-démocrates au coude-à-coude

* Angela Merkel ne brigue pas un cinquième mandat

* Sondages de sortie des urnes serrés entre le SPD et la CDU/CSU

par Thomas Escritt et Paul Carrel

BERLIN, 26 septembre (Reuters) - Les conservateurs de la CDU/CSU et leurs rivaux sociaux-démocrates étaient virtuellement à égalité à l'issue des élections fédérales dimanche, d'après des sondages de sortie des urnes qui ne permettent pas pour l'heure de savoir qui va former le prochain gouvernement et succéder à Angela Merkel.

Le bloc CDU/CSU a remporté 25% des voix, son plus faible score lors d'un scrutin fédéral d'après-Guerre et à égalité avec les Sociaux-Démocrates (SPD) de centre-gauche, selon un sondage pour le diffuseur ARD.

Un autre sondage réalisé pour la chaîne ZDF crédite quant à lui le SPD de 26% des voix devant la CDU/CSU à 24%.

"Le SPD est de retour", a déclaré le secrétaire général du parti Lars Klingbeil peu après la diffusion des premiers sondages de sortie des urnes. Il a ajouté que ces sondages montraient que le SPD et son candidat à la chancellerie Olaf Scholz avaient obtenu un mandat pour gouverner.

Le secrétaire général de la CDU Paul Ziemiak a déclaré de son côté à l'ARD après la diffusion de leur sondage : "cela fait mal".

L'attention devrait désormais se tourner vers les discussions informelles - probablement avec les Verts (15%) et les libéraux du FDP (11%) - puis des discussions officielles de coalition qui pourraient prendre plusieurs mois, laissant Angela Merkel, 67 ans, assurer l'intérim à la tête du pays.

"Il va s'agir de conclure des accords parmi plusieurs acteurs, et plusieurs options semblent possibles", a déclaré Carsten Nickel de Teneo, un cabinet de conseil. "Les discussions pourraient prendre du temps".

Angela Merkel est au pouvoir depuis 2005 mais prévoit de passer la main après le scrutin qui consacrera l'avènement d'une nouvelle ère dans la première économie d'Europe.

L'élection voit s'affronter le candidat de la CDU Armin Laschet et Olaf Scholz, l'actuel ministre des Finances qui a remporté les trois débats télévisés entre les principaux candidats.

(Version française Camille Raynaud, Tangi Salaün et Gwénaëlle Barzic)