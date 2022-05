Allemagne-Les conservateurs remporteraient la Rhénanie du Nord-Westphalie

par Riham Alkousaa

BERLIN, 15 mai (Reuters) - Le parti conservateur allemand CDU est en bonne voie pour remporter les élections régionales de l'Etat occidental de Rhénanie du Nord-Westphalie, ce qui constituerait un revers pour les sociaux-démocrates (SPD) du chancelier Olaf Scholz.

Selon un sondage réalisé par Infratest dimap et publié dimanche par ARD, la CDU remporterait 35,0% des voix dans le Land le plus peuplé d'Allemagne, devant des sociaux-démocrates qui obtiendraient 27,5% des suffrages.

Les Verts et les partis pro-entreprises FDP remporteraient pour leur part 18,5% et 5,0% des voix respectivement, ce qui rendrait nécessaire le ralliement des écologistes pour former un gouvernement de coalition.

L'élection de dimanche constituait un test pour le SPD d'Olaf Scholz, cinq mois après son entrée en fonction.

"La Rhénanie du Nord-Westphalie envoie toujours un signal important pour la politique fédérale", a déclaré Nico Siegel, directeur exécutif de l'institut de sondage Infratest dimap, avant le scrutin.

Le SPD a dominé en Rhénanie du Nord-Westphalie, qui abrite plus d'un cinquième de la population allemande et la région de la Ruhr, pendant la majeure partie des cinquante dernières années.

Mais le parti avait perdu face aux chrétiens-démocrates (CDU) de l'ancienne chancelière Angela Merkel lors l'élection régionale de 2017. Quelques mois plus tard, il avait aussi subi une défaite sans égale au niveau fédéral.

Avant le vote de dimanche, les deux partis étaient au coude à coude dans les sondages, la CDU bénéficiant d'une légère avance sur le SPD avec 32% contre 28%, selon une enquête publiée jeudi par l'INSA. (Reportage Riham Alkousaa; version française Camille Raynaud et Benjamin Mallet)