BERLIN (Reuters) - Les investissements des entreprises étrangères en Allemagne ont atteint leur plus bas niveau sur une décennie en 2023, a montré jeudi une étude de l'institut de recherche IW, alors que les craintes de désindustrialisation menacent la plus grande économie d'Europe.

Les entreprises étrangères n'ont investi qu'environ 22 milliards d'euros en Allemagne en 2023, selon l'étude.

L'industrie représente plus d'un cinquième de l'économie allemande, tandis que les services en représentent 70%. La croissance à long terme des investissements directs pourrait refléter l'évolution des conditions commerciales dans le pays.

Les sorties nettes globales - la différence entre les investissements des entreprises allemandes à l'étranger et celles des entreprises étrangères en Allemagne - ont ralenti l'année dernière, a indiqué l'institut, à 94 milliards d'euros. Toutefois, les deux années précédentes, 2022 et 2023, avaient enregistré des sorties de capitaux plus importantes.

"Les sorties nettes élevées et répétées indiquent qu'il ne s'agit pas de phénomènes exceptionnels, mais plutôt des premiers symptômes de la désindustrialisation", indique l'étude.

Les coûts élevés de la main-d'oeuvre et d'autres coûts en Allemagne ont poussé de nombreuses entreprises à délocaliser une partie ou la totalité de leurs activités vers des sites moins chers dans les économies émergentes d'Europe et ailleurs, ou à envisager de le faire.

"La politique rend tout sauf attrayant pour les entreprises d'investir en Allemagne", a déclaré Christian Rusche, économiste de l'institut IW.

Cette situation est en partie due au fait que les programmes de soutien du gouvernement - destinés à aider les entreprises à faire face à des coûts énergétiques, à des taxes ou à des infrastructures inadéquates - ont été interrompus à plusieurs reprises et sans avertissement.

"Si les conditions politiques restent telles quelles, la désindustrialisation pourrait s'accélérer de manière significative", a-t-il ajouté.

Selon l'IW, les investissements directs diminuent actuellement dans le monde entier, mais pas dans l'Union européenne, où les flux entrants, y compris en provenance d'Allemagne, ont augmenté de 120% au cours des neuf premiers mois de 2023.

Environ 90 milliards d'euros, soit environ les deux tiers de tous les investissements étrangers des entreprises allemandes, ont récemment afflué vers les États membres de l'UE, principalement les pays du Benelux et la France.

En revanche, les entreprises étrangères n'investissent pratiquement pas à l'intérieur des frontières allemandes. "Et lorsqu'ils investissaient, c'était souvent dans des acquisitions ou des projets de moindre envergure - une indication des conditions géographiques défavorables dans la concurrence mondiale", a précisé l'IW.

