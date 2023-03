BERLIN/FRANCFORT, 27 mars (Reuters) - Les aéroports ainsi que les gares routières et ferroviaires étaient à l'arrêt lundi matin en Allemagne, dans le cadre d'un des plus grands mouvements de grèves depuis des décennies à travers le pays, en raison d'un conflit sur la question salariale.

Déclenchées à l'appel des syndicats Verdi et EVG, ces grèves surviennent dans un contexte de mouvements sociaux qui ont touché plusieurs pays d'Europe au cours des derniers mois, en réponse à la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie.

Verdi mène les négociations au nom d'environ 2,5 millions d'employés du secteur public, dont les transports publics et les aéroports. EVG représente environ 230.000 employés de l'opérateur ferroviaire Deutsche Bahn et d'entreprises de transport par autobus.

Pour Frank Werneke, directeur de Verdi, l'action syndicale est une question de survie pour des millions de travailleurs dans un contexte d'inflation élevée, a-t-il déclaré dans un entretien à l'hebdomadaire dominical Bild am Sonntag.

Les employeurs n'ont pas encore fait d'offre viable, a déclaré de son côté le président d'EVG, Martin Burkert, au journal Augsburger Allgemeine, et il a averti que d'autres grèves étaient possibles, y compris pendant les prochaines vacances de Pâques.

En Allemagne, les prix à la consommation ont augmenté de 9,3% sur un an en février, plus qu'attendu, les pressions sur les coûts s'étant maintenues malgré les tentatives de la Banque centrale européenne de les maîtriser par une série de hausses de ses taux d'intérêt.

La Deutsche Bahn a déclaré dimanche que la grève était "complètement excessive, sans fondement et inutile", et les employeurs avertissent qu'une hausse des salaires des travailleurs du transport entraînerait une augmentation des tarifs et des taxes pour compenser la différence.

(Rédaction Miranda Murray, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)