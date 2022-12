Allemagne-Les ventes au détail baissent plus que prévu en octobre

BERLIN, 1er décembre (Reuters) - Les ventes au détail en Allemagne ont reculé plus fortement que prévu en octobre, sur un mois comme sur un an, montrent les données publiées jeudi.

Elles se sont contractées de 2,8% par rapport à septembre et de 5,0% en rythme annuel, après une hausse mensuelle de 0,9% le mois précédent et une baisse de 0,9% sur un an, a indiqué Destatis, l'office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne pour octobre des baisses respectives de 0,6% et de 2,8% en données corrigées des variations saisonnières. (Reportage Rachel More; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)