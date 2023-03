BERLIN (Reuters) - Des grèves dans quatre aéroports allemands ont entraîné vendredi l'annulation de centaines de vols, dernière mobilisation en date d'une série d'actions syndicales qui ont perturbé le trafic ces derniers mois.

Le syndicat allemand Verdi a appelé le personnel de sécurité et d'assistance au sol des aéroports de Düsseldorf, Cologne-Bonn, Stuttgart et Baden-Baden à se mettre en grève pour réclamer une amélioration des rémunérations et des conditions de travail.

L'aéroport de Cologne-Bonn a déclaré que 144 vols avaient été annulés en conséquence. Celui de Düsseldorf avait déclaré plus tôt cette semaine qu'il travaillait sur un "programme de vols considérablement réduit". Il avait initialement prévu 368 décollages et atterrissages pour vendredi.

"Aucun décollage ni atterrissage n'est possible toute la journée en raison de la grève de Verdi", a déclaré l'aéroport de Stuttgart dans un communiqué, appelant les passagers à ne pas se rendre à l'aéroport.

En début de semaine, les aéroports de Berlin, Brême et Hambourg ont annulé tous les vols commerciaux en raison d'un mouvement de grève.

La reprise des voyages après la pandémie alimente les problèmes de personnel tandis que la forte inflation nourrit des revendications salariales.

(Rédaction Rachel More ; version Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)