BERLIN, 5 septembre (Reuters) - L'activité du secteur des services en Allemagne s'est contractée en août, pour la première fois cette année, montrent mardi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de HCOB.

L'indice PMI du secteur des services a reculé à 47,3 en août après 52,3 en juillet, en ligne avec les premières estimations.

Il passe sous le seuil de 50 qui sépare contraction et croissance de l'activité.

Les entreprises ont fait état d'un affaiblissement durable de la demande dans un contexte d'incertitude économique et de fortes pressions inflationnistes.

"Il se passe quelque chose d'étrange dans le secteur des services allemands : l'activité ralentit, mais les prix augmentent", a remarqué Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank.

Selon lui, l'explication réside probablement dans les fortes hausses de salaires, qui pèsent sur des activités dépendantes de la main-d'œuvre.

Les perspectives des entreprises dans le secteur des services ont légèrement augmenté, mais sont restées historiquement faibles, ce qui s'est traduit par une quasi-stagnation de la création d'emplois.

L'indice PMI composite, qui englobe les services et l'industrie manufacturière, est resté en territoire de contraction, en reculant de 48,5 en juillet à 44,6 en août, son plus bas niveau depuis mai 2020, et contre une première estimation de 44,7.

"Certains espéraient que le secteur des services puisse stabiliser dans une certaine mesure l'ensemble de l'économie. Cet optimisme s'est avéré de courte durée", a constaté Cyrus de la Rubia, qui prévoit une contraction du produit intérieur brut de 0,8% au troisième trimestre. (Maria Martinez, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)