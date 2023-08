Jerome Nvidia à la baguette

J'aurais pu vous enquiquiner avec une anthologie de Toto Cutugno dès le réveil, mais j'ai déjà fait subir ce châtiment à ma famille hier soir. Je vais donc vous bassiner, encore avec des valeurs technologiques américaines et des banques centrales, vu que c'est apparemment ce qui compte le plus pour la planète finance actuellement. Notre personnage fictif du jour s'appelle Jerome Nivdia, et il a les clefs de la fin de la semaine, et sans doute des mois à venir.