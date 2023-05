BERLIN, 23 mai (Reuters) - L'activité des entreprises du secteur privé allemand a progressé pour le quatrième mois consécutif en mai, sous l'impulsion du secteur des services, qui a plus que compensé le déclin dans l'industrie.

Le PMI composite est monté à 54,3 après 54,2 le mois dernier, selon les résultats préliminaires des enquêtes S&P auprès des directeurs d'achat. Il s'agit d'un plus haut en plus d'un an.

Le consensus Reuters était de 53,5.

Le PMI des services est passé de 56,0 à 57,8, au plus haut depuis août 2021, faisant là aussi mieux que la moyenne des estimations à 55,3.

En revanche, celui du secteur manufacturier, attendu à 45,0, est tombé à 42,9, son niveau le plus bas depuis 36 mois, après 44,5.

"La bonne tenue du secteur des services suggère que les dépenses de consommation se portent mieux que prévu, malgré la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.

"Mais l'industrie manufacturière devrait être tirée vers le bas par l'effondrement de l'industrie manufacturière en Chine", a-t-il ajouté.

Les attentes en matière de perspectives ont reculé à leur plus bas niveau depuis cinq mois et le rythme des créations d'emplois a légèrement ralenti, mais reste néanmoins globalement solide. (Maria Martinez, Version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)