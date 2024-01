Netflix, Alibaba et Trump contre-attaquent

Oui je sais, ce titre est un peu minable, mais on a le droit d'être peu inspiré et pris par le temps, parfois. Double ration d'actions chinoises, Netflix et ASML, un Macintosh, plein de PMI, des taux japonais et un Donald Trump qui boit du petit lait. Voici quelques-uns des protagonistes de cette chronique matinale.