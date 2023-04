BERLIN, 21 avril (Reuters) - L'activité du secteur privé en Allemagne enregistre en avril son troisième mois consécutif de croissance, montrent vendredi les premiers résultats de l'enquête de S&P Global, la reprise des services ayant plus que compensé le déclin de l'industrie manufacturière.

L'indice PMI "flash" composite, qui regroupe les secteurs de l'industrie manufacturière et des services, atteint son plus haut niveau en un an à 53,9 après 52,6 en mars. Les économistes et analystes interrogés par Reuters l'attendaient en moyenne à 52,7.

Le PMI des services monte à 55,7 grâce à la demande après 53,7, alors que le consensus le donnait en recul à 53,3.

"Dans ce secteur, la capacité des entreprises à répercuter la hausse des prix s'est légèrement affaiblie, alors qu'elles continuent à faire face à de fortes augmentations du coût des intrants", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.

Le PMI "flash" du secteur manufacturier a baissé à 44,0 après 44,7 le mois dernier, contre 45,7 attendu. Il se contracte pour le dixième mois d'affilée. (Maria Martinez, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)