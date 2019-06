Allemagne-Record à la baisse pour la cote du centre droit

BERLIN, 8 juin (Reuters) - La cote de popularité des conservateurs de la chancelière Angela Merkel atteint un record à la baisse et ils se retrouvent un peu plus distancés par les Verts, qui font la course en tête, à en croire un sondage de l'institut Forsa rendu public samedi.

La CDU-CSU recule ainsi de deux points par rapport à la semaine dernière et tombe à 24% d'intentions de vote.

Les sociaux-démocrates (SPD), partenaires du centre droit au sein de la grande coalition de gouvernement, restent bloqués à leur étiage de 12%, soit le même niveau que le parti d'extrême droite AfD, une semaine après la démission de leur dirigeante, Andrea Nahles, en raison des mauvais résultats des élections du 26 mai, que ce soit aux européennes ou aux régionales de la cité-Etat de Brême.

Les Verts, portés par les inquiétudes des électeurs face aux dérèglements climatiques, sont actuellement le parti le plus populaire dans l'électorat, avec 27% d'intentions de vote. Aux européennes, ils se sont classés deuxièmes derrière la CDU-CSU.

"Les Verts bénéficient d'une mobilisation plus forte de leur électorat et de l'autodestruction du SPD(...)", déclaré le directeur de Forsa, Manfred Güllner.

Si la grande coalition - "GroKo" - s'effondre, l'Allemagne pourrait connaître des législatives anticipées, ou bien avoir à sa tête un gouvernement minoritaire, ou encore se retrouver dirigée par une alliance de trois partis. (Madeline Chambers; Eric Faye pour le service français)