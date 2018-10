Allemagne-Six hommes arrêtés après les manifestations de Chemnitz

(Précisions)

BERLIN, 1er octobre (Reuters) - Six hommes âgés de 20 à 30 ans ont été arrêtés lundi lors d'une vaste opération de police en Saxe et en Bavière, soupçonnés d'avoir agressé des étrangers après le meurtre d'un Allemand attribué à des migrants dans la ville de Chemnitz, a annoncé le parquet fédéral (GBA).

Une centaine de policiers appuyés par des commandos d'élite ont interpellé ces suspects appartenant à la mouvance skinhead et néo-nazie, et qui sont également accusés de préparer des attentats contre des hommes politiques et des fonctionnaires.

Selon le GBA, ces hommes auraient fondé une organisation, "Révolution Chemnitz", du nom de la ville de Saxe où a été commis fin août le meurtre qui a entraîné de violentes manifestations et ébranlé la coalition gouvernementale.

Un autre homme, soupçonné d'être le dirigeant de "Révolution Chemnitz", avait déjà été interpellé le 14 septembre pour menaces à l'ordre public. Lui et les six autres suspects vont être présentés à un juge qui se prononcera sur leur maintien en détention.

"A partir des informations que nous avons recueillies jusqu'ici, les suspects appartiennent à la mouvance hooligan, skinhead et néo-nazie de la région de Chemnitz et se considèrent eux-mêmes comme des figures de l'extrême droite en Saxe", a précisé le parquet.

"Au cours de nos investigations, nous avons obtenu des indices crédibles selon lesquels cette organisation avait des buts terroristes", a-t-il ajouté.

Frauke Köhler, porte-parole du GBA, a précisé que des écoutes téléphoniques avaient été menées pour confondre les suspects.

La décision de la chancelière Angela Merkel en 2015 d'accueillir un million de migrants sur le territoire allemand a notamment provoqué la montée du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), qui a fait une entrée fracassante au Bundestag en septembre dernier. (Andreas Burger; Guy Kerivel pour le service français)