BERLIN, 27 mai (Reuters) - Le moral des entrepreneurs allemands a stagné en mai, contrairement aux attentes, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi.

L'indice du climat des affaires s'est établi à 89,3 après un chiffre identique (révisé) en avril et après trois mois consécutifs de hausse.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une amélioration à 90,4.

La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité est ressortie à 88,3 après 88,9 le mois dernier et celle mesurant l'évolution de leurs anticipations à 90,4 après 89,7 en avril. Les consensus Reuters étaient respectivement de 89,8 et 90,9.

L'industrie, la construction et les échanges commerciaux s'améliorent, tandis que le secteur des services ralentit, a déclaré l'Ifo.

"L'économie allemande sort de l'ornière", a ajouté le responsable des sondages au sein de l'institut, Klaus Wohlrabe.

"Le rebond demeure fragile."

Alors même que l'inflation ralentit cette année, Klaux Wohlrabe constate que davantage d'entreprises souhaitent relever leurs prix sur les trois prochains mois.

"La stagnation de l'indice Ifo suggère que le retournement de l'économie allemande n'est pas encore très fort", constatent les analystes d'ING dans une note.

"Les faiblesses structurelles de l'économie allemande ne disparaîtront pas du jour au lendemain et limiteront le rythme de tout rebond", ajoutent encore les analystes. (Rédigé par Rachel More, Maria Martinez, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)