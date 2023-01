Allemagne: Un Iranien soupçonné de préparer des attentats au poison arrêté

CASTROP-RAUXEL, Allemagne (Reuters) - La police allemande a placé en garde à vue un ressortissant iranien de 32 ans soupçonné de s'être procuré du cyanure et de la ricine, deux poisons mortels, pour perpétrer des attentats à "motivation islamiste", ont annoncé dimanche plusieurs autorités de l'Ouest de l'Allemagne.

Les enquêteurs ont perquisitionné au domicile du suspect à Castrop-Rauxel, dans le Land de Rhénanie du Nord-Wesphalie, le plus peuplé d'Allemagne, selon un communiqué commun du bureau du procureur de Düsseldorf et de la police des villes de Recklinghausen et Münster.

Ils ont saisi du matériel de stockage informatique, mais n'ont pas trouvé de trace des poisons.

Holger Heming, du bureau du procureur, a précisé que la police était intervenue durant la nuit suite à une "information sérieuse" provenant d'une agence de sécurité d'un "pays ami", sans plus de précision. Selon le tabloid allemand Bild, l'agence en question serait le FBI américain.

(Christoph Steitz à Francfort, Stephane Nitschke et Andreas Kranz à Castrop-Rauxel, Gilles Guillaume pour la version française)

par Christoph Steitz, Stephane Nitschke et Andreas Kranz