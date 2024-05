Francfort (awp/afp) - La production industrielle allemande est repartie en baisse en mars, mais moins qu'attendu, selon les chiffres publiés mercredi par l'office fédéral statistique.

L'indicateur clé pour le secteur manufacturier a reculé de 0,4%, en données corrigées des variations saisonnières (CVS), ce qui intervient après les hausses constatées de 1,3% en janvier et de 1,7% en février.

Les analystes interrogés par la société de données financières Factset avaient prévu un recul plus fort de -1,0% pour mars.

Dans une comparaison sur trois mois moins volatile, la production de janvier 2024 à mars 2024 était supérieure de 1,0 % à celle des trois mois précédents, fait remarquer Destatis.

Le secteur manufacturier - hors énergie et construction - affiche également un recul mensuel de 0,4%.

La construction a continué de croître au sortir d'un hiver doux, tandis que Destatis a constaté un recul mensuel dans l'énergie, les produits de consommation et les biens d'équipements.

L'industrie, pilier du modèle allemand, a été plombée depuis 2022 par des coûts de l'énergie très élevés par rapport à ses concurrents en raison de la fin des livraisons de gaz russe bon marché.

Sur un an, le recul de la production n'est plus que 3,3%, contre 5,3% en février, mais "les réalistes pourront souligner que l'environnement économique actuel reste difficile et qu'aucun changement n'est en vue pour l'instant", commente Jens-Oliver Niklasch, économiste chez LBBW.

Il faut s'attendre à "une nouvelle reprise de la production industrielle au cours de l'année" sur fond d'amélioration du climat des affaires, commente de son côté le ministère allemand de l'Economie dans un communiqué séparé.

Le gouvernement a récemment relevé sa prévision de croissance annuelle à 0,3% sur l'année, contre 0,2% précédemment.

afp/ol