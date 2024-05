Berlin (awp/afp) - L'activité économique allemande montre des "signes" de reprise, après plusieurs mois de marasme s'étant soldées par une chute du PIB l'an dernier, mais la prudence est de mise, selon le conseil des "sages", un comité d'experts très écoutés dans le pays.

"Il y a des signes d'un retournement de situation, et d'une accélération de la croissance au cours de l'année", a-t-il indiqué mercredi dans son rapport de printemps sur la situation économique de l'Allemagne.

L'industrie, pilier de la première économie européenne, souffre depuis plusieurs mois d'une crise multiforme, entre coûts élevés de l'énergie, faible demande domestique, et difficultés du commerce international.

Cette conjoncture a fait chuter le PIB de 0,3% l'an dernier, le pays se retrouvant en queue de peloton par rapport à ses voisins européens.

Désormais la "hausse des exportations", "l'augmentation des salaires réels", la "baisse de l'inflation", et "l'assouplissement prévu des conditions de crédit" permettent d'entrevoir une amélioration.

Mais le pays n'est pas totalement sorti d'affaire, préviennent-ils.

Les experts ne s'attendent qu'à une hausse modeste de 0,2% du PIB cette année, avant une augmentation de 0,9% en 2025. Bien moins que les prévisions de Bruxelles pour la zone euro, de 0,8% cette année puis 1,4% l'an prochain.

"Ce sont de mauvais chiffres", a commenté mercredi Martin Werding, l'un des experts.

Et "les entreprises exportatrices sont toujours confrontées à une concurrence internationale plus forte, à des coûts de main-d'oeuvre en hausse et des prix de l'énergie toujours plus élevés", a ajouté Veronika Grimm, une autre membre du conseil.

Autre inquiétude : "l'incertitude très élevée concernant la future politique budgétaire et économique".

Le projet de budget 2025 fait actuellement l'objet d'âpres débats entre les partenaires de la coalition d'Olaf Scholz. Tenant au respect des règles de rigueur budgétaires, le ministre des Finances libéral Christian Lindner exige de réduire les dépenses de certains ministères, notamment le Travail, les Affaires Etrangères et le Développement.

Des coupes refusées par ses homologues écologistes et socio-démocrates, qui réclament 20 milliards d'euros supplémentaires, selon la presse.

L'Allemagne un besoin massif d'investissements pour rénover ses infrastructures, mener la transition énergétique de son industrie et améliorer sa défense, sur fond de guerre en Ukraine.

"Des coupes supplémentaires pour tenir le frein à l'endettement pourraient menacer la reprise", a d'ailleurs commenté mercredi Achim Truger, un membre des "sages".

Selon un rapport récent de l'institut économique IW, la première économie européenne devra dépenser au total 600 milliards d'euros en investissements dans les dix prochaines années.

afp/al