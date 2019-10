Allemagne: envol en trompe-l'oeil du marché automobile en septembre

Francfort (awp/afp) - Le nombre d'immatriculations de voitures neuves a progressé de 22% en septembre sur un an selon les chiffres officiels, profitant d'un effet de comparaison favorable dû à la chute brutale du marché au même mois en 2018 provoquée par l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme anti-pollution.

Depuis le début de l'année, les immatriculations ont progressé de 2,5%, a précisé l'agence allemande de l'automobile (KBA) mercredi dans un communiqué.

Le marché avait chuté de 30% sur un an en septembre 2018 après l'entrée en vigueur des normes WLTP, qui ont désorganisé les lignes de production de plusieurs constructeurs.

Plusieurs constructeurs allemands étaient forcés de stocker des voitures en attente de leur certification, ce qui avait entraîné une dégringolade de leurs ventes sur les derniers mois de l'année.

Le mois de référence "était particulièrement faible en raison du passage au WLTP", confirme dans un communiqué la fédération des constructeurs allemands, VDA.

Porsche (+431%), Audi (+148%) et la marque VW (+96%) du groupe Volkswagen ont vu les progressions les plus spectaculaires, alors qu'ils avaient le plus pâti des nouvelles normes.

Le passage au WLTP avait coûté près d'un milliard d'euros chez Volkswagen, qui avait notamment dû stocker des centaines de véhicules en attente de validation à l'aéroport "BER" de Berlin en construction.

Les immatriculations de BMW, qui n'avait pas été confronté à autant de problèmes, baissent de 18% en septembre, tandis que les Mercedes ont augmenté de 20% sur la même période.

En chiffres absolus, septembre 2019 reste toutefois inférieur au même mois en 2017, selon la KBA.

Sur les neuf premiers mois de l'année, la production automobile a reculé de 9% sur un an, selon la VDA -- reflet du contexte morose pour l'industrie, entre conflits commerciaux, incertitude autour du Brexit et ralentissement conjoncturel mondial.

Pour la période de janvier à septembre, les exportations ont baissé de 12%.

Côté motorisations, la part de marché du diesel ressort à 30%, à peu près stable ces derniers mois après la forte baisse dans le sillage du scandale des moteurs truqués qui a éclaté en septembre 2015.

L'électrique connaît une forte progression mais pour des volumes encore faibles: les voitures purement électriques ont vu leurs immatriculations augmenter de 150% et les hybrides de 89% pour des parts de marché respectives de 2% et 8%.

