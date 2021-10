Allemagne: exportations en berne, l'automne sera "difficile"

Francfort (awp/afp) - Nouvelle statistique décevante pour l'économie allemande : après les commandes et la production industrielle, les exportations ont à leur tour fléchi en août, pour la première fois depuis avril 2020, augurant d'un automne délicat pour l'industrie sur fond de pénuries persistantes de matériaux.

L'Allemagne a exporté pour 113 milliards d'euros de biens, en données corrigées des variations saisonnières (CVS), 1,2% de moins qu'en juillet, tandis que les importations ont progressé de 3,5% à 100,1 milliards d'euros.

La dernière baisse de l'indicateur remonte à avril 2020, où les exportations avaient fléchi de 23,6% en pleine première vague de Covid-19 après une chute de 12% en mars.

Après un rebond de 15,2% en juin 2020 elles ont perdu en dynamique pour ne plus progresser que de 0,6% en juillet dernier, selon Destatis.

"L'économie allemande doit se préparer à un automne difficile", a réagi dans un communiqué le lobby industriel BDI.

La production industrielle et les commandes ont aussi connu de sérieux revers, avec des chutes de 7,7% et 4% en août en raison des difficultés d'approvisionnement, selon des chiffres dévoilés mercredi et jeudi.

L'industrie allemande, très dépendante de son commerce extérieur, est plombée par la pénurie mondiales de certaines matières premières comme le bois, le plastique ou l'acier et de composantes électroniques.

Le secteur automobile, branche reine, souffre particulièrement du manque de semi-conducteurs, qui force les constructeurs à réduire leur production ou même fermer temporairement des usines.

Les exportations progressent de 14,4% sur un an mais restent 0,5% au-dessus de leur niveau d'avant la pandémie.

Les importations sont, elles, 18,1% supérieures à août 2020.

L'Allemagne a livré 55,7 milliards d'euros de biens vers l'UE, une hausse de 15,7% sur un an, et importé 47,0 milliards (+11,2%).

Avec les pays tiers, la hausse annuelle est de 13,1% pour les exportations et de 25,9% pour les importations, pour respectivement 48,8 et 46,8 milliards d'euros, précise l'institut statistique dans un communiqué.

La balance commerciale totale ressort en août à 13,0 milliards d'euros, en données CVS.

afp/rp