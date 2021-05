Allemagne: jusqu'à un tiers des emplois du secteur auto menacés par l'électrique

Berlin (awp/afp) - La transition vers la voiture électrique risque d'affecter d'ici 2030 jusqu'à un tiers des emplois dans l'industrie automobile allemande, pilier de l'économie nationale, chez les constructeurs et les sous-traitants où dominent encore les motorisations classiques, selon une étude publiée jeudi.

Dans le cadre du virage vers l'"électromobilité", la baisse continuelle du nombre de moteurs thermiques produits en Allemagne "entraînera des suppressions d'emploi en nombre supérieur à celui des départs à la retraite", indique une étude de l'Institut Ifo pour le compte de la fédération de l'industrie automobile allemande (VDA).

Sur 613.000 emplois en Allemagne liés directement ou indirectement à la construction de voitures à essence ou diesel, l'étude estime que jusqu'à 221.000 postes d'ici 2025 et jusqu'à 288.000 d'ici 2030 seront affectés par la transition vers le véhicule électrique.

Parallèlement, le nombre de départs à la retraite dans ce secteur est attendu à 75.000 d'ici 2025 et environ le double d'ici 2030, laissant planer la menace d'une perte importante de volume d'emplois si des efforts de reconversion et de formation ne sont pas mis en oeuvre.

"Particulièrement pour le secteur des sous-traitants, qui est dominé par les petites et moyennes entreprises, la transition vers l'électromobilité est un défi majeur", a souligné Clemens Fuest, président de l'Ifo, lors d'une conférence de presse.

La "tâche est immense" s'agissant de la formation aux nouveaux métiers de l'électromobilité, a reconnu Hildegard Müller, présidente de la VDA.

En 2019, les véhicules électrifiés représentaient 3,5% des nouvelles immatriculations dans l'Union européenne. Ils pourraient représenter de 35 à 47% en 2030.

Tous les constructeurs sont engagés dans une mutation forcée, moyennant de lourds plans d'investissements, pour répondre à des normes antipollution de plus en plus sévères et à la demande croissante des consommateurs pour des véhicules plus verts.

Les auteurs de l'étude ont jugé difficile à ce stade d'évaluer la part des emplois menacés qui pourrait être compensée par les créations attendues dans le secteur de la voiture électrique.

"Cela ne veut évidemment pas dire que si moins de moteurs thermiques sont produits, tous les personnes travaillant dans ce secteur vont se retrouver au chômage", a souligné Oliver Falck, chercheur à l'ifo.

Mais le changement dans les profils requis pour produire des véhicules électriques, qui demandent davantage de compétences informatiques et numériques, tout comme le déplacement des emplois vers de nouveaux lieux de production, rendent difficilement estimable la perte nette d'emplois à attendre.

afp/rp