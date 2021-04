Allemagne: l'activité recule en début d'année

Berlin (awp/afp) - Le Produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a chuté de 1,7% au premier trimestre 2021, en raison des restrictions contre la pandémie de Covid-19 dans la première économie européenne, selon des données publiées vendredi.

"La crise du coronavirus a conduit à un nouveau recul en début d'année", après deux trimestres de hausse, a commenté l'Institut national de statistique Destatis.

Sur un an, le PIB baisse de 3%, en données corrigées des variables de prix et de calendrier.

Ce recul met fin à deux trimestres de hausse, qui ont suivi la chute historique de l'économie allemande au deuxième trimestre 2020 (-11,3%).

Il est principalement lié à la chute de "la consommation privée" et "des exportations" , selon Destatis.

Face à la seconde vague épidémique, l'Allemagne a fermé ses cafés, bars, restaurants, lieux de culture et de loisir depuis novembre, et une grande partie de ses magasins depuis décembre.

Ces mesures ont considérablement freiné la reprise dans la première économie de la zone euro.

Et l'industrie exportatrice, qui compensait jusque-là la chute d'activité dans les services et le commerce, a connu une baisse de production en janvier et février.

Celle-ci est liée à des "effets exceptionnels", notamment l'entrée en vigueur officielle du Brexit et des problèmes d'approvisionnement, relativise auprès de l'AFP l'analyste Carsten Brzeski, de la banque ING.

Le secteur, très dépendant des exportations devrait rebondir rapidement, grâce à la reprise de l'économie mondiale, et aux plans de relance américains et européens.

Le gouvernement s'attend par conséquent à une reprise économique dès le deuxième trimestre, également grâce à l'accélération de la campagne de vaccination dans le pays, qui laisse entrevoir une sortie de crise.

L'Allemagne a été jeudi le premier pays européen à administrer une dose de vaccin à plus d'un million de personnes en 24 heures

Berlin a par conséquent relevé mardi ses prévisions de croissance du PIB pour l'année en cours, à 3,5%, contre 3% précédemment estimé.

