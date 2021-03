Allemagne: l'inflation accélère à 1,3% en février

Berlin (awp/afp) - La hausse des prix s'est accélérée en février en Allemagne, s'établissant à 1,3% sur un an, dans un contexte de crainte du retour de l'inflation dans le pays, selon des chiffres provisoires publiés lundi par l'institut Destatis.

Le niveau de la hausse des prix atteint son plus haut depuis mars 2020, après six mois de baisse des prix entre juin et décembre.

Sur un mois, l'indice des prix s'établit à 0,7%.

L'indice des prix à la consommation harmonisé, qui sert de référence au niveau européen, affiche de son côté une hausse de 1,6%, au même niveau qu'en janvier.

Ce score s'approche, mais reste en deçà de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE) d'une inflation "proche mais inférieure à 2%" dans la zone euro.

L'inflation a été tirée en février par la hausse des prix de l'énergie à 0,3%, après des mois de forte baisse.

La hausse des prix des denrées alimentaires a ralenti de son côté, à 1,4%, contre 2,2% le mois dernier.

Dans les services, l'inflation est au même niveau qu'en janvier, à 1,4%.

Ces chiffres "ne risquent pas de calmer les discussions autour d'une potentielle réaction de la BCE", estime Carsten Brzeski, analyste pour ING.

Les inquiétudes liées à la flambée des prix grandissent en Allemagne, pays traditionnellement allergique à l'inflation.

D'autant que la perspective d'une réouverture prochaine de l'économie fait craindre la surchauffe dans certains secteurs.

Des voix en Allemagne se font entendre contre la politique accommodante de la Banque centrale européenne, accusée d'accroître les tensions inflationnistes.

Un membre du très influent conseil des "sages économiques", qui conseille le gouvernement d'Angela Merkel, a ainsi appelé la semaine dernière à un relèvement des taux d'intérêt si l'inflation remontait trop.

Volker Wieland s'est inquiété dans le magazine "Der Spiegel" de voir "une hausse des prix de 3 à 4% à moyen terme" en Europe, soulignant que "la croissance de la masse monétaire a doublé en 2020".

Il n'y a "aucun risque de surchauffe ou de reprise durable de l'inflation" dans la zone euro, a cependant assuré la semaine dernière le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, également membre du conseil des gouverneurs de la BCE

afp/rp