Allemagne : l'inflation atteint 5,3% en décembre, au plus haut depuis 1992

Berlin (awp/afp) - L'inflation en Allemagne a atteint en décembre 5,3% sur un an, au plus haut niveau depuis juin 1992, tirée par l'envolée des prix de l'énergie et des pénuries de biens, selon des chiffres préliminaires publiés jeudi.

L'indicateur gagne 0,1 point par rapport à novembre, après sept mois de hausse consécutive, a indiqué l'institut de statistique Destatis dans un communiqué.

Sur l'ensemble de l'année 2021, l'inflation s'est hissée à 3,1%, du jamais vu depuis 1993.

L'indicateur est toujours tiré par les prix de l'énergie, qui grimpent de 18,3%, même si la hausse dans ce secteur ralentit par rapport à novembre (+22,1%).

Depuis plusieurs mois, les prix du gaz et de l'électricité flambent en Europe, alors que la demande explose pour alimenter la reprise économique.

Les prix des biens ont grimpé de 7,8%, selon Destatis. Ceux-ci sont stimulés par les pénuries de matières premières et de composants qui touchent de nombreuses chaînes d'approvisionnement, désorganisées par la pandémie de coronavirus depuis le printemps.

Ils ont aussi gonflés par un effet de base dû au taux de TVA: en Allemagne, cet impôt a été réduit de 3 points entre juillet et décembre 2020 pour soutenir la consommation, au sortir de la première vague de Covid-19.

Cet effet devrait logiquement prendre fin en janvier.

L'indice des prix harmonisé, qui sert de référence au niveau européen, a quant à lui affiché une hausse de 5,7%, largement au dessus l'objectif de la Banque Centrale Europénne (BCE) d'une inflation à 2% dans la zone euro.

Pour l'institution, cette inflation reste toutefois transitoire, et devrait diminuer en 2023, après un pic atteint en 2022.

Reste que ce phénomène inquiète en Allemagne, pays attaché à la stabilité monétaire et allergique à l'inflation.

"Quelle sera la valeur de mon argent à l'avenir ?", "La vague arrive pour les consommateurs" : les craintes s'affichent sur les Une des journaux dans le pays.

Le nouveau chef de la Bundesbank, Joachim Nagel, entré en fonction le 1er janvier, suite à sa nomination par le gouvernement d'Olaf Scholz, aura donc la délicate mission de rassurer le pays.

"Comme pour l'alpinisme, la question qui se pose (...) est de savoir si le sommet sera suivi d'une descente ou d'une nouvelle hausse, jusqu'ici inattendue", a commenté Fritzi Köhler-Geib, cheffe économiste de la banque publique KfW.

Les deux options sont possibles, selon elle : si "tout porte à croire que la croissance des prix ralentira en raison de la disparition d'effets exceptionnels, mais aussi d'une nouvelle aggravation de la situation pandémique", "on ne sait pas à quelle vitesse les graves pénuries d'offre sur les marchés de l'énergie et les problèmes d'approvisionnement se résoudront".

afp/rq