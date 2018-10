Allemagne: l'inflation confirmée à 2,3% en septembre

Berlin (awp/afp) - Le taux d'inflation en Allemagne s'est bien élevé à 2,3% en septembre sur un an, après s'être calé pendant deux mois à 2,0%, selon les données définitives publiées vendredi par l'office fédéral des statistiques Destatis.

Il s'agit de la valeur la plus élevée depuis début 2011.

L'énergie, composante traditionnellement instable de la hausse des prix, a en effet vu ses prix augmenter de 7,7% en septembre, après 6,9% en août et 6,6% en juillet, tirant de nouveau vers le haut les prix à la consommation allemands.

L'autre donnée la plus fluctuante de l'indice, la hausse des prix de l'alimentation, a légèrement accéléré à 2,5% à 2,8% sur un an entre août et septembre. Dans le détail, les prix des légumes ont bondi de 12,3%, en particulier les pommes de terre (+ 14,6%), et ceux de la bière ont augmenté de 5,4%.

La hausse des prix des services est elle passée de 1,4% à 1,5% sur la même période.

La hausse de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPHC), utilisé comme référence par la Banque centrale européenne (BCE), s'est aussi accélérée de façon significative à 2,2% en septembre, après 1,8% en août.

La BCE, qui tente depuis des années de ramener l'inflation à un niveau proche de 2% mais inférieur à ce taux pour l'ensemble de la zone euro, prévoit de son côté une évolution globale des prix calée sur +1,7% dans les trois prochaines années.

La hausse des prix sous-jacente, c'est-à-dire hors énergie et produits alimentaires et qui tient compte des hausses de salaires, devrait quant à elle passer de 1,1% en 2018 à 1,8% en 2020, prévoit encore l'institution.

afp/lk