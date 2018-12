Allemagne: l'inflation se tasse à 1,7% sur un an en décembre (provisoire)

Francfort (awp/afp) - La hausse des prix à la consommation en Allemagne a nettement décéléré en décembre, à 1,7% sur un an, selon des chiffres provisoires publiés vendredi par l'office fédéral des statistiques Destatis.

Ce ralentissement de la hausse des prix pour le second mois consécutif, après avoir affiché 2,3% en novembre et 2,5% en octobre, s'explique par une bien moindre hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

Les analystes sondés par le fournisseur de services financiers Factset avaient tablé sur une inflation à 2,0%.

Volatils par nature, les prix liés aux produits alimentaires ont augmenté de 1,0% en décembre, poursuivant leur ralentissement après avoir grimpé de jusqu'à 2,8% en septembre, au terme d'un été très chaud et sec.

Sur fond de baisse mondiale, les prix de l'énergie ont de leur côté grimpé de 4,8% sur un an en décembre, mais contre un bond de 9,3% un mois auparavant.

Un mouvement de grogne populaire sur la hausse du prix de l'essence, dans le sillage des "gilets jaunes" français, ne s'est pas propagé en Allemagne malgré des signes d'émergence sur les réseaux sociaux.

La hausse de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPHC), utilisé comme référence par la Banque centrale européenne (BCE), s'est également tassée à 1,7% sur un an, après 2,2% en novembre.

Cet indicateur affiche une moyenne de 1,9% sur l'année, ce qui correspond à l'objectif de taux "proche mais inférieur à 2%" visé par l'institution, comme signe de bonne santé de l'économie.

Confiante dans le retour progressif et durable de l'inflation dans les clous de son mandat, la BCE a décidé de ne plus acheter de nouveaux titres de dette privée et publique à compter de janvier 2019, se limitant à renouveler ceux en stock - pour 2.600 milliards d'euros - au fur et à mesure de leur échéance.

L'institution avait anticipé depuis juin puis confirmé en décembre vouloir abandonner cette arme inédite adoptée en 2015 pour soutenir l'activité et les prix, en dépit des risques, notamment géopolitiques, qui planent toujours actuellement sur la conjoncture.

afp/rp