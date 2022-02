Allemagne: la construction plombe la production industrielle en décembre

Francfort (awp/afp) - La production industrielle allemande a baissé de 0,3% en décembre. Le repli essuyé dans la construction a annulé la bonne performance du secteur manufacturier, celle-ci laissant cependant espérer au gouvernement une accélération de la reprise post-pandémie dans les prochains mois.

Sur l'ensemble de l'année passée, la première économie européenne a produit 3,0% de plus qu'en 2020, tout en restant 5,5% en dessous du niveau pré-pandémie de 2019, a indiqué l'office fédéral des statistiques Destatis. La contraction en décembre, après une légère progression de 0,3% en novembre sur un mois, confirme une fin d'année en berne pour l'économie du pays, marquée par les pénuries et les restrictions liées au Covid-19, qui ont entrainé une chute de 0,7% du produit intéreiur brut (PIB) au troisième trimestre.

Au total, en 2021, l'activité économique allemande a progressé de 2,8%, selon les chiffres publiés en janvier par Destatis. C'est nettement moins que chez les pays voisins comme la France, qui a connu une croissance de 7% en 2021. Car dans le pays où le secteur manufacturier traditionnel reste roi et représente un cinquième du PIB, le manque de matières premières a particulièrement d'impact.

Au total, la production industrielle est resté "quelque 12% en dessous du niveau qui serait possible en vue des commandes", entrainant 70 milliards d'euros de valeur ajoutée non réalisés. En décembre, la production manufacturière hors énergie et BTP a toutefois progressé de 1,2% selon des chiffres corrigés des variations saisonnières, le ministère de l'Economie y voyant la confirmation d'une "tendance positive".

"Le chiffre général décevant cache une reprise prometteuse du secteur manufacturier" malgré les difficultés d'approvisionnement, note également Carsten Brzeski, économiste chez ING. Les biens d'investissements (+2,5%) et les biens semi-finis (+0,6%) étaient en hausse, contre une baisse de 0,5% pour les biens de consommation.

Le bâtiment s'est contracté de 7,3% et l'énergie de 0,7%. "Le BTP semble souffrir particulièrement des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, du manque de main d'oeuvre et probablement aussi d'une plus longue interruption pour les fêtes", note M. Brzeski. Désormais, grâce à un niveau élevé de commandes, la reprise industrielle allemande "n'est qu'une question de temps", ajoute l'expert.

